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  4. Hande Doğandemir derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu

Hande Doğandemir derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu

Hande Doğandemir, siyah yırtmaçlı elbisesiyle çektirdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Doğandemir derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu - Resim: 1

Güzel oyuncu özel hayatı kadar kariyeri ve cesur pozlarıyla da adından sıkça bahsettiriyor.

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Hande Doğandemir derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu - Resim: 2

Sosyal medya hesabı Instagram'da 2.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Doğandemir, iddialı kareleriyle de dikkat çekiyor.

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Hande Doğandemir derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu - Resim: 3

Güzel oyuncu cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Hande Doğandemir derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu - Resim: 4

Arkadaşının düğününe katılan Hande Doğandemir, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

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