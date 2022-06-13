Hande Doğandemir derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu
Hande Doğandemir, siyah yırtmaçlı elbisesiyle çektirdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güzel oyuncu özel hayatı kadar kariyeri ve cesur pozlarıyla da adından sıkça bahsettiriyor.
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Sosyal medya hesabı Instagram'da 2.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Doğandemir, iddialı kareleriyle de dikkat çekiyor.
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Güzel oyuncu cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Arkadaşının düğününe katılan Hande Doğandemir, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.
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