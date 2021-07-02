Hande Doğandemir: Korkum yok
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülenirken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşan Doğandemir, ayaküstü gazetecilerle konuştu.
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"BİR PROBLEM GÖRMÜYORUM"
Geçtiğimiz haftalarda tatilde bikinili görüntülenen ve fazla kiloları ile gündeme gelen Hande Doğandemir, gazetecilerin sorusu üzerine "Korkum yok, çekebilirler. Bir problem görmüyorum." cevabını verdi.
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Şık ve derin dekoltesi ile dikkat çeken güzel oyuncu Hande Doğandemir yeni filmi "Daha iyi bir yarın" için heyecanlı olduğunu söyledi.
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Öte yandan Doğandemir, aralarında ünlü oyuncular Sercan Badur (30) ve Seda Türkmen'in (35) olduğu kalabalık arkadaş grubuyla denize girerken görüntülenmişti.
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