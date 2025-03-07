Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ''seksiliğin kitabını'' baştan yazdı
Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı Paris Moda Haftası için tercih ettiği derin dekolteli, siyah deri elbisesiyle nefesleri kesti...
Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, bu sefer de Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu.
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Paris Moda Haftası'nda ünlü bir markanın davetine katılan Hande Erçel tercih ettiği cesur kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Hande Erçel davetli olduğu defile öncesinde kameraların karşısına geçerek pozlar verdi.
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Derin dekolteli, siyah deri elbise giyen ünlü oyuncunun cesur tarzı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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