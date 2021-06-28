Hande Erçel siyah bikinisiyle beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile birlikte Bodrum'da çıktığı tatilde siyah bikinisiyle göz doldurdu.
Kerem Bürsin'le bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ablası ile kız kıza tatile çıktı.
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Tatil için Bodrum'u tercih eden güzel oyuncu arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi.
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Erçel, Orak Adası'na demirledikleri tekneden denize girdi.
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Milliyet'te yer alan habere göre düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.
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