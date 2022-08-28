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Hande Erçel süper minisiyle dikkat çekti

Sosyal medyada paylaşımları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel Instagram hesabından süper minisiyle fotoğraf paylaştı.

Hande Erçel süper minisiyle dikkat çekti - Resim: 1

Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan Hande Erçel yaz dizilerinin aranan isimlerinden biri.

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Hande Erçel süper minisiyle dikkat çekti - Resim: 2

Son dönemde kendisini daha çok reklam filmlerinde oynarken görsek de yakında yeni bir proje ile erkanlara dönmesi bekleniyor. 

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Hande Erçel süper minisiyle dikkat çekti - Resim: 3

Şu sıralar Kız kardeşi Gamze Erçel ve ailesiyle tatilde olan güzel oyuncu fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

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Hande Erçel süper minisiyle dikkat çekti - Resim: 4

Instagram'da 28 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel süper minisiyle paylaştığı fotoğrafın ardından resmen beğeni butonu çöktü. 

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