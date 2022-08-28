Hande Erçel süper minisiyle dikkat çekti
Sosyal medyada paylaşımları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel Instagram hesabından süper minisiyle fotoğraf paylaştı.
Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan Hande Erçel yaz dizilerinin aranan isimlerinden biri.
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Son dönemde kendisini daha çok reklam filmlerinde oynarken görsek de yakında yeni bir proje ile erkanlara dönmesi bekleniyor.
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Şu sıralar Kız kardeşi Gamze Erçel ve ailesiyle tatilde olan güzel oyuncu fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Instagram'da 28 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel süper minisiyle paylaştığı fotoğrafın ardından resmen beğeni butonu çöktü.
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