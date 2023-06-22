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  4. Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya romantik bakışları olay oldu

Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya romantik bakışları olay oldu

Sabancıların müzmin bekarıyla aşk yaşayan Hande Erçel aşkını bakışlarıyla anlattı.

Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya romantik bakışları olay oldu - Resim: 1

Güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Eda Ece'nin düğününe katıldı. Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Erçel'in paylaşımları olay yarattı.

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Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya romantik bakışları olay oldu - Resim: 2

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflarda Hakan Sabancı'nın yüzünü paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya romantik bakışları olay oldu - Resim: 3

Sevgilisiyle her an el ele olan güzel oyuncu, adeta dosta düşmana nispet yaptı.

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Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya romantik bakışları olay oldu - Resim: 4

Bir fotoğraf vardı ki Hande Erçel adeta bakışlarıyla aşkını haykırdı.

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