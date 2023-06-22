Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya romantik bakışları olay oldu
Sabancıların müzmin bekarıyla aşk yaşayan Hande Erçel aşkını bakışlarıyla anlattı.
Güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Eda Ece'nin düğününe katıldı. Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Erçel'in paylaşımları olay yarattı.
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Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflarda Hakan Sabancı'nın yüzünü paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.
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Sevgilisiyle her an el ele olan güzel oyuncu, adeta dosta düşmana nispet yaptı.
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Bir fotoğraf vardı ki Hande Erçel adeta bakışlarıyla aşkını haykırdı.
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