  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı

Güzel oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 1

Oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmüyor. 

1 / 14
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 2

Gamze Erçel, tasarımcı sevgilisi Caner Yıldırım ile 2019 senesinde evlendi.

2 / 14
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 3

Evliliklerinden Aylin Mavi adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

3 / 14
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 4

Gamze Erçel, Hayat Ağacı, Çılgın Dersane Üniversite, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda yer aldı. 

4 / 14