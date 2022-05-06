Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.
Oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmüyor.
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Gamze Erçel, tasarımcı sevgilisi Caner Yıldırım ile 2019 senesinde evlendi.
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Evliliklerinden Aylin Mavi adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
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Gamze Erçel, Hayat Ağacı, Çılgın Dersane Üniversite, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda yer aldı.
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