Hande Sarıoğlu +18'li paylaşımıyla hem şaşırttı, hem güldürdü
Attığı her adım, yaptığı her açıklama ve cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel sunucu Hande Sarıoğlu yeni yaş gününü "Nihayetinde bir Kraliçe kolay yetişmiyor" diyerek kutladı.
Yaptığı açıklamalar, giydiği cesur kıyafetler ve doğal halleriyle magazin gündeminden adını sildirmeyen Hande Sarıoğlu 35'inci yaşını çok özel bir partiyle kutlamış ve doğum günü partisinden pozları sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.
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Ancak güzel sunucunun doğum günü kutlamaları bitmedi. Bu sefer kız kıza bir kutlama yapan Hande Sarıoğlu kendisi için hazırlanan özel pastadaki ayrıntıyla dikkatleri üzerine çekti.
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19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu'nun "Nihayetinde bir Kraliçe kolay yetişmiyor" notuyla Instagram hesabından paylaştığı kareler takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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İşte Hande Sarıoğlu'nun doğum günü pastasındaki o hem kızdıran, hem de güldüren ayrıntı...
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