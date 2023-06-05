Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu poz ile kutladı
Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı ile büyük beğeni topladı.
Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray dün sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını 3-0 kazanarak bu sezonki son maçına çıktı.
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Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın dün oynadığı Fenerbahçe maçını tribünden izledi ve daha sonra şampiyonluk kutlamalarını takip etti.
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Galatasaray'ın neredeyse her maçını yakından takip eden Hande Sarıoğlu'nun tribün pozları takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
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Dün tribünde yer alan Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımı ile dikkat çekti.
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