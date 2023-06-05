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  4. Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu poz ile kutladı

Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu poz ile kutladı

Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı ile büyük beğeni topladı.

Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu poz ile kutladı - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray dün sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını 3-0 kazanarak bu sezonki son maçına çıktı.

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Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu poz ile kutladı - Resim: 2

Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın dün oynadığı Fenerbahçe maçını tribünden izledi ve daha sonra şampiyonluk kutlamalarını takip etti.

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Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu poz ile kutladı - Resim: 3

Galatasaray'ın neredeyse her maçını yakından takip eden Hande Sarıoğlu'nun tribün pozları takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

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Hande Sarıoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu poz ile kutladı - Resim: 4

Dün tribünde yer alan Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımı ile dikkat çekti.

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