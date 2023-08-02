Hande Yener meslektaşlarına ''Sahte tıklanma'' mesajı

Yeni albümüyle çok dinlenen Hande Yener "Algoritmalar en çok kim tıklanırsa onu birinci yapıyor. Ama gerçek olan sokak ve konserler. Böylece emeklerimin karşılığını alabiliyorum. Kimsenin başarısız olmasını istemem ama Beyoncé’yi geçiyorlar bir günde, düşünün yani! Dijital dünya doğruyu yansıtmıyor” diye konuştuHande Yener “Müziği yaşatalım. Tek olmak gibi bir derdim yok” diyerek sözlerini bitirdi.