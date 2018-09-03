Hatice, Demet Akalın'a fena patladı !

"BİR AYARIN OLSUN"

Paylaştığı cesur pozları çok konuşulan Hatice, yardım için sahneye çıkacağı konserin organizatörleri tarafından dolandırıldığını sosyal medyadan duyurmuştu. Hatice, Demet Akalın'ın haberi paylaşılan bir sayfada "Ya şimdi küçümsemek istemiyorum ama kimsin sen ya. Ayarın olsun biraz. Bir ortanız olsun. Ya g.... gündem ol ya da iyiliklerinle. İkisi samimi gelmiyor" yorumu üzerine küplere bindi. İnstagram hesabından art arda Akalın'ı hedef alan paylaşımlar yapan Hatice, Akalın'ın geçmişten günümüze cesur pozlarını paylaştı.