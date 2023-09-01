Hayal Köseoğlu'ndan olay itiraf: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

İşte 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu’nun açıklamaları: Sektörde başarılı olmak için ağzımızı kapalı tutmamız gerektiğini hissettim. Ama susmaya programlı bir beynim yok. Kıskanmak kendini yetersiz görmek demek. O da çığ gibi büyür ve manyaklığa evrilir. Sektörel arkadaşlığa sıcak bakmıyorum. Çok kötü bitişlere şahit oldum. Beni kıran bir insanı hayatımda tutmam. Bir ilişkide en sinir olduğum şey pasif agresiflik. Birinin bana bir şeyi direkt olarak söylemesi lazım. Kaş göz yapmasınlar.