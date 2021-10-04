Hayal Köseoğlu'ndan yine çok cesur pozlar
Başrollerini Sinem Ünsal, Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi isimlerin paylaştığı Mucize Doktor dizisinde Hemşire Açelya'yı canlandıran 29 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, seksi pozlarına devam ediyor.
Başrollerini Sinem Ünsal, Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi isimlerin paylaştığı Mucize Doktor dizisinde Hemşire Açelya'yı canlandıran 29 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, 800 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla olay yaratıyor.
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KALÇA POZU OLAY YARATTI
Hayal Köseoğlu kalçasını ön plana çıkarttığı pozları paylaştı.
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