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  4. Hayal Köseoğlu'ndan yine çok cesur pozlar

Hayal Köseoğlu'ndan yine çok cesur pozlar

Başrollerini Sinem Ünsal, Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi isimlerin paylaştığı Mucize Doktor dizisinde Hemşire Açelya'yı canlandıran 29 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, seksi pozlarına devam ediyor.

Başrollerini Sinem Ünsal, Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi isimlerin paylaştığı Mucize Doktor dizisinde Hemşire Açelya'yı canlandıran 29 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, 800 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla olay yaratıyor.

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KALÇA POZU OLAY YARATTI


Hayal Köseoğlu kalçasını ön plana çıkarttığı pozları paylaştı.

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