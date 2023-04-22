Hayranlarına müjde: Merve Boluğur yeniden ekranlara dönüyor
Uzun bir süredir setlerden uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, dizi yapmaya karar verdiğini ifade ederek, “Artık işime dönüyorum... Yine güzel projelerle inşallah” dedi.
Acemi Cadı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan ve bir döneme damgasını vuran Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterine hayat veren güzel oyuncu Merve Boluğur, son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde rol almıştı.
Çalkantılı özel hayatı, mesleğinin önüne geçen oyuncu, uzun bir süre setlerden uzak kalmıştı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Boluğur, Instagram hesabında hayranlarının sorularını yanıtladı. Boluğur, son açıklamasıyla yeniden ekranlara döneceğini söyledi.
MÜJDEYİ VERDİ
Boluğur’un hangi projeyle ekranda olacağı büyük merak konusu oldu. Öte yandan Merve Boluğur, önceki gün Etiler’deki bir AVM’nin fast food katında yemek yedikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TEKRAR DÖNÜNCE ÖZLEM DUYGUSU ÇOK AĞIR BASTI
Proje görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Boluğur, “Sektör biraz beni tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım. Biraz yorucu bir tempo oldu. Tekrar dönünce özlem duygusu çok ağır bastı. O yüzden döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum” dedi.