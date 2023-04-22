Hayranlarına müjde: Merve Boluğur yeniden ekranlara dönüyor

TEKRAR DÖNÜNCE ÖZLEM DUYGUSU ÇOK AĞIR BASTI

Proje görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Boluğur, “Sektör biraz beni tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım. Biraz yorucu bir tempo oldu. Tekrar dönünce özlem duygusu çok ağır bastı. O yüzden döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum” dedi.