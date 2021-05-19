Hazal Kaya'nın son hali görenleri şoke etti
Ekranlara yeni projeleriyle dönmeye hazırlanan Hazal Kaya'nın yeni imajı görenleri adeta şaşkına çevirdi.
Ekranlara yeni projeleriyle dönmeye hazırlanan Hazal Kaya'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.
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30 yaşındaki başarılı oyuncu Hazal Kaya 2 sezon boyunca ekrana gelen Bizim Hikaye dizisinin ardından ekranlara annelik molası vermişti. Hayranlarının karşısına Kaya, bu yıl 2 projeyle birlikte çıkmaya hazırlanıyor.
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Yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanından uyarlanan filmi için Kaya, başrol karakterini kapmıştı.
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Film projesinin ardından Kaya, Netflix dizisi Pera Palas ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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