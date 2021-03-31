Hazer Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü aşka geldi!
Alev Alev dizisinin yıldızı Hazar Ergüçlü, sosyal medyada fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan sevgilisi Onur Ünlü'yü ifşa etti.
Yönetmen Onur Ünlü aşka geldi. Ünlü, Instagram'da sırayla oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün fotoğraflarını beğendi. Güzel oyuncu da bu durumu esprili bir şekilde takipçileriyle paylaştı.
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Kendisinden 18 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisi ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.
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Ergüçlü ile üç yıldır aşk yaşayan Ünlü, Instagram'dan sırayla sevgilisinin fotoğraflarını beğendi. 29 yaşındaki oyuncu da bu durumu takipçileriyle paylaşarak, "Arkadaşlar galiba bana yürüyüyor" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Onur Ünlü ile mutlu bir birlikteliği olan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.
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