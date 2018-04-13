Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı
Ünlü model Heidi Klum ile Alman Tokio Hotel grubunun gitaristi olan sevgilisi Tom Kaulitz, kaldıkları villanın havuz başında güneşlenip zaman zaman da romantik anlar yaşadı.
İlerleyen yaşına rağmen yoğun bir tempo içerisinde koşturan ve fit fiziğini korumayı başaran 44 yaşındaki Heidi Klum, üstsüz bir şekilde güneşlendi ve o anlarda magazin muhabirlerine yakalandı.
Meksika güneşinin tadını 28 yaşındaki sevgilisi Tom Kaulitz ile çıkarmayı tercih eden Klum, meraklı gözlere aldırmadan sevgilisiyle samimi görüntüler verdi.