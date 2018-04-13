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  3. 13 Nisan 2018 17:23

Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Ünlü model Heidi Klum ile Alman Tokio Hotel grubunun gitaristi olan sevgilisi Tom Kaulitz, kaldıkları villanın havuz başında güneşlenip zaman zaman da romantik anlar yaşadı.

Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Heidi Klum genç sevgilisiyle çıktığı Meksika tatilinde muhabirlere yakalandı.

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Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

İlerleyen yaşına rağmen yoğun bir tempo içerisinde koşturan ve fit fiziğini korumayı başaran 44 yaşındaki Heidi Klum, üstsüz bir şekilde güneşlendi ve o anlarda magazin muhabirlerine yakalandı.

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Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Meksika güneşinin tadını 28 yaşındaki sevgilisi Tom Kaulitz ile çıkarmayı tercih eden Klum, meraklı gözlere aldırmadan sevgilisiyle samimi görüntüler verdi.

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Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı

Geride bıraktığımız pazar günü kaldıkları otelin önündeki jakuzide öpüşmeye başlayan çift, o anlarda çok samimi görüntüler verdi.

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