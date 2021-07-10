''Her şey kurgu'' iddiası sonrası Acun Ilıcalı o ismin üstünü çizdi
Survivor'ın sivri dilli isimleri arasında yer alan Dora, Instagram adresi üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevaplarken, Acun Ilıcalı'nın üstünü çizdiği konuşuluyor.
Dora'nın sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında, " Arkadaşlar bir keresinde İsmail parkuru aşamıyor diye oyun değişti. Adam iri yarı birisi ama böyle şeylere gerek yoktu. Biz de film orada koptu" söylemlerinde bulunduğu iddia edildi.
İddiaların doğru olması halinda Acun Ilıcalı'nın vereceği tepki merak ediliyor. İki isiminde yapacakları yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.
UĞURTAN DORA KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.
SURVIVOR UĞURTAN DORA NE İŞ YAPIYOR?
Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.