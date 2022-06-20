İbrahim Tatlıses'ten olay sözler: Ben vuruldum, o gidip şirketin kasasını boşalttı

"45 SENEDİR MAAŞ ÖDÜYORUM, 7 DÜKKAN VERDİM ONLARI DA BATIRDI"

Canlı yayına bağlanan Tatlıses, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "45 sene önce ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluna yedi dükkan verdim, hepsini batırmış neyin helalliği? Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkan verdim. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım?"