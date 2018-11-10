İçerde oyuncusu sokakta simit satıyor
Geçtiğimiz yıl reyting rekorları kıran İçerde dizisinde ''Şevko'' karakterine hayat veren Sedat Payas, annesine bakabilmek için sokakta simit satıyor.
Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran 'İçerde' dizisinin 'Şevko'su Seda Payas, şimdilerde geçimini sağlayabilmek için sokaklarda simit ve sandviç satıyor.
Dizinin final yapmasından sonra iş bulamadığını belirten Payas, Flasflas'a ulaşan fotoğraflarda, simit ve sandviç satarken görülüyor. Annesine bakmak için bu işi yaptığını dile getiren oyuncu, yeni işinden şikayetçi olmadığını söyledi.
Sedat Payas, 'İçerde'nin yanı sıra 'Vücut', 'Kolpaçino: Bomba', 'Kalbim Seni Seçti', 'Çakıl Taşları', 'Kurtlar Vadisi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.