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  4. İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'yi şaşırtan sürpriz

İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'yi şaşırtan sürpriz

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisine yaptığı bir sürprizi paylaştı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'yi şaşırtan sürpriz - Resim: 1

2021 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

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İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'yi şaşırtan sürpriz - Resim: 2

İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, Instagram hesabından iki oğlu olacağını duyurmuştu.

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İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'yi şaşırtan sürpriz - Resim: 3

Zaman zaman karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Şefkatli, doğuma sayılı günler kala eşinin kendisine yaptığı bir sürprizi takipçileriyle paylaştı.

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İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'yi şaşırtan sürpriz - Resim: 4

Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptıran İdo Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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