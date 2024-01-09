İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'yi şaşırtan sürpriz
İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisine yaptığı bir sürprizi paylaştı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
2021 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
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İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, Instagram hesabından iki oğlu olacağını duyurmuştu.
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Zaman zaman karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Şefkatli, doğuma sayılı günler kala eşinin kendisine yaptığı bir sürprizi takipçileriyle paylaştı.
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Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptıran İdo Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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