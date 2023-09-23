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İki ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu.

İki ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi - Resim: 1

 Gülcemal dizisiyle ekrana gelen Murat Ünalmış dün akşam Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu. 

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İki ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi - Resim: 2

Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitleri ise menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.

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İki ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi - Resim: 3

İstanbul'da gerçekleşen düğünde mutluluğa “evet” diyen çifti aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.

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İki ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi - Resim: 4
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