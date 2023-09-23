İki ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu.
Gülcemal dizisiyle ekrana gelen Murat Ünalmış dün akşam Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu.
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Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitleri ise menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.
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İstanbul'da gerçekleşen düğünde mutluluğa “evet” diyen çifti aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.
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