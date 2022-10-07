İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Machester'ı ayağa kaldırdı! Tepkiler çığ gibi

"TAZE YİYECEKLER BULAMIYORUM"

Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." dedi.