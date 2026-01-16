İnci Taneleri'nin güzeli Bestemsu Özdemir anne oldu
İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Semiramis' karakteriyle büyük beğeni kazanan ve geçtiğimiz Ağustos ayında eski basketbolcu Ersin Görkem ile dünyaevine giren güzel oyuncu Bestemsu Özdemir anne oldu...
İnci Taneleri dizisinin Semiramis'i güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu.
Mayıs ayında aşklarını ilan eden çift sadece 3 ay sonra Fethiye’de Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı samimi bir törenle dünyaevine girmişti.
Bestemsu Özdemir - Ersin Görkem çiftinden evliliklerinin üzerinden sadece 4,5 ay geçtikten sonra bir müjdeli haber geldi...
Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem'in oğulları dünyaya geldi. Ünlü çift oğullarına Sarp Marco adını verdi.
