İrem Derici: Aşk benden uzak olsun
İrem Derici, Kral Pop Radyo’ya verdiği röportajda aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
"Kendim olacağım diye bu uğurda 6-7 sene çok kan kaybettim. Sonra dediler onun doğasıymış bu. Ama şimdi benim yaptığım bir şeye insanlar “İrem’dir ne yapsa yeridir” deyip geçiyor. "
"Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil. Müzikal açıdan benimle beraber yola çıkan çok daha başarılı, dinlenen isimler var. Ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka birini göremiyorum. Hep arkamdalar."
"Bir koltuk vardı, aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok. Çakma samimiyeti Türk halkı yemiyor. “Bu Çin malı İrem” diyor. Bir tane İrem, Sezen, Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta kimse kucağımıza da oturmayacak."
"Çok korkularım var. Bir ara unutulmaktı. 3- 4 sene önce çöküşe girdim. Olduğum yerde saymıyorum. Z kuşağı değilim ama Z kuşağında benim kadar sevilen az insan var. Her şeyi yakalayabiliyorum. Ben yıllardır bunu Ajda Pekkan’da görüp hayran kalırdım."