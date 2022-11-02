İrem Derici: Aşk benden uzak olsun

"Bir koltuk vardı, aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok. Çakma samimiyeti Türk halkı yemiyor. “Bu Çin malı İrem” diyor. Bir tane İrem, Sezen, Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta kimse kucağımıza da oturmayacak."