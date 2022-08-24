İrem Derici bikinisiyle poz verdi
Geçtiğimiz günlerde ayağı ile kadeh tutan ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez bikinisiyle poz verdi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici Antalya'da verdiği konserde kan ter içinde kaldığı fotoğrafları paylaşmıştı.
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Sıcakla mücadele ederken epey zorlanan ünlü şarkıcı İrem Derici başından aşağı su döktüğü videoyu da paylaşmıştı.
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Çılgınlıkta sınır tanımayan İrem Derici geçtiğimiz günlerde de ayağı ile kadehi tutup alkollü içecek içtiği video ile çok konuşulmuştu.
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Geçirdiği estetik operasyonların ardından muhteşem fiziğiyle baş döndüren Derici, son olarak bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı geçti.
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