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  3. 12 Ekim 2017 10:34

Irmak Ünal ''Broadway’den İstanbul’a Müzikaller'' gösterisine damga vurdu

Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’ adlı gösteri önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi

Irmak Ünal ''Broadway’den İstanbul’a Müzikaller'' gösterisine damga vurdu

Haldun Dormen’in 11 yıl aradan sonra tekrar yönettiği şovda Gökçe Bahadır, Burcu Biricik, Ayça Varlıer, Yeliz Şar, Irmak Ünal seksi kostümlerle şarkı söyleyip dans etti. Popçu Pamela, Emre Altuğ ve Edis ise yerli-yabancı klasikleri ustalıkla seslendirdi.

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Irmak Ünal ''Broadway’den İstanbul’a Müzikaller'' gösterisine damga vurdu

Posta gazetesinden Ali Keser'in haberine göre ‘Chicago’ müzikalinin ünlü hapishane sahnesinde dansçılar ve yıldızlar çok iyiydi.

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Irmak Ünal ''Broadway’den İstanbul’a Müzikaller'' gösterisine damga vurdu

Gökçe Bahadır ‘Grease’ performansıyla seyirciyi büyüledi. Edis de gecenin yıldızları arasındaydı.

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Irmak Ünal ''Broadway’den İstanbul’a Müzikaller'' gösterisine damga vurdu

Pamela’nın şovu büyük alkış aldı.

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