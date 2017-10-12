Irmak Ünal ''Broadway’den İstanbul’a Müzikaller'' gösterisine damga vurdu
Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’ adlı gösteri önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi
Haldun Dormen’in 11 yıl aradan sonra tekrar yönettiği şovda Gökçe Bahadır, Burcu Biricik, Ayça Varlıer, Yeliz Şar, Irmak Ünal seksi kostümlerle şarkı söyleyip dans etti. Popçu Pamela, Emre Altuğ ve Edis ise yerli-yabancı klasikleri ustalıkla seslendirdi.
Posta gazetesinden Ali Keser'in haberine göre ‘Chicago’ müzikalinin ünlü hapishane sahnesinde dansçılar ve yıldızlar çok iyiydi.
Gökçe Bahadır ‘Grease’ performansıyla seyirciyi büyüledi. Edis de gecenin yıldızları arasındaydı.