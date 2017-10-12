Irmak Ünal ''Broadway’den İstanbul’a Müzikaller'' gösterisine damga vurdu

Haldun Dormen’in 11 yıl aradan sonra tekrar yönettiği şovda Gökçe Bahadır, Burcu Biricik, Ayça Varlıer, Yeliz Şar, Irmak Ünal seksi kostümlerle şarkı söyleyip dans etti. Popçu Pamela, Emre Altuğ ve Edis ise yerli-yabancı klasikleri ustalıkla seslendirdi.

