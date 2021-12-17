İşte 2021'in en şık ve rüküş ünlüleri
2021'in sonuna doğru yaklaşırken, ünlü isimlerin şık olmak için tercih ettiği kıyafetler beğenilirken rüküş de bulundu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin tercih ettiği birbirinden şık moda kıyafetleri çok konuşuldu. Öte yandan yeni stilleri ilk kez deneyen isimler şık olmak için çabalarken rüküş kıyafetleriyle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte 2021 yılının en şık ve en rüküş kombinlerini yapan isimler...
Kusursuz fiziği ile her giydiği kıyafetle olay yaratan Serenay Sarıkaya'nın bir dergi kapağına verdiği pozlar 'styling hatası' olarak yorumlandı ve beğenilmedi.
Altın Kelebek ödün töreninde 'En İyi Influencer Kadın' ödülünü alan Rachel Araz, gecede giydiği kurdeleli elbiseyle sosyal medyada gündem oldu. Beğeneni olduğu kadar beğenmeyeni de olan elbise rüküş olarak yorumlandı.
Derin göğüs dekoltesiyle Altın Kelebek ödül gecesine katılan Melis Sezen'in tercih ettiği elbisede potlukların olması modaseverlerin gözüne battı ve dekoltesiyle birlikte listenin beğenilmeyen elbiseleri arasında yer aldı.