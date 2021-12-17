İşte 2021'in en şık ve rüküş ünlüleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin tercih ettiği birbirinden şık moda kıyafetleri çok konuşuldu. Öte yandan yeni stilleri ilk kez deneyen isimler şık olmak için çabalarken rüküş kıyafetleriyle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte 2021 yılının en şık ve en rüküş kombinlerini yapan isimler...