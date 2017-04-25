İsyan etti ! O isim tatile çıkınca...

Serum alarak ayakta duran Ali, "Çok hastayım. Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hafta sonu da hastaydım. Naz beni bırakıp tatile gitti. 'Gitme' dedim, gitti. Ben, sevdiğim kişi hasta olduğunda başucundan ayrılmam. Naz'ın beni sevdiğini sanmıştım, ama yanılmışım. Bu yola çıkmadan bitirmek istiyorum. Sizden de bir şey rica ediyorum Zuhal Hanım. İstesem bile Naz'la birlikte olmama izin vermeyin" dedi.