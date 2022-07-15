İtirafları ile gündeme gelmişti: Oryantal Didem bambaşka biri oldu

İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İBO SHOW" programındaki danslarıyla milyonlara adını duyuran oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı geçtiğimiz aylarda katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla gündemi sallamıştı. 10 yaşında sahneye çıktığı zamanları anlatan Kınalı, babasının çoraplarını göğsünde tuttuğunu söyleyerek "Ben kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim" demişti. Yıllara güzelliği ile meydan okuyan, bambaşka biri olan Kınalı'nın son halini görenler inanamadı...