İzdivaç fenomeni Birkan Key ekranlara veda etti; maneviyata yöneldi

Ekranlarda tanındığı dönemin hemen sonrasında adı bir fuhuş operasyonuna karışarak gözaltına alınan Birkan Key, magazin gündeminde şok etkisi yaratmıştı. Ancak yürütülen yasal incelemeler ve hukuki sürecin sonucunda suçsuz olduğu kanıtlanarak serbest bırakılan ünlü isim, aklanmasının ardından lüks ve göz önünde olan hayatı tamamen geride bırakma kararı aldı. Yaşanan bu zorlu süreç, fenomen damat adayının hayatını baştan aşağı yeniden şekillendirmesine neden oldu.