İzdivaç fenomeni Birkan Key ekranlara veda etti; maneviyata yöneldi
Evlilik programlarıyla tanınan ve geçmişte talihsiz bir olay yaşayıp aklanan Birkan Key, ekranlara veda ederek memleketi Adana'da yepyeni bir hayat kurdu. Mangal kömürü üretimi ve bahçe işleriyle uğraşan eski damat adayı, maneviyata yönelerek sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapmaya başladı.
Bir dönem Türk televizyonlarında fırtınalar estiren evlilik programlarının en çok konuşulan damat adaylarından biri olan Birkan Key, şöhretli geçmişine sünger çekerek hayatında radikal bir değişime imza attı.
Haber3com'un derlediği bilgilere göre; televizyon ekranlarındaki popülerliğinin ardından memleketi Adana'ya yerleşen Key, şimdilerde mangal kömürü üretimi yapıyor ve bağ bahçe işleriyle doğayla iç içe, maneviyat odaklı bir yaşam sürüyor.
Ekranlarda tanındığı dönemin hemen sonrasında adı bir fuhuş operasyonuna karışarak gözaltına alınan Birkan Key, magazin gündeminde şok etkisi yaratmıştı. Ancak yürütülen yasal incelemeler ve hukuki sürecin sonucunda suçsuz olduğu kanıtlanarak serbest bırakılan ünlü isim, aklanmasının ardından lüks ve göz önünde olan hayatı tamamen geride bırakma kararı aldı. Yaşanan bu zorlu süreç, fenomen damat adayının hayatını baştan aşağı yeniden şekillendirmesine neden oldu.
"Nereden Nereye" Dedirten Dönüşüm Kameraların ışığından ve magazin dünyasının karmaşasından uzaklaşarak Adana'da ticarete atılan Birkan Key, sadece mesleğini değil yaşam felsefesini de değiştirdi. Sosyal medya hesabından artık sık sık dini ve manevi paylaşımlar yapan Key'in bu yeni üretim odaklı ve inanç eksenli hayatı dikkat çekti.