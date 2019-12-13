SON DAKİKA
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Aralık 2019 14:00

İzel yeni sevgilisiyle yakalandı

9 yıl aranın ardından müziğe dönen şarkıcı İzel aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. 7 yıldır yalnız olan İzel yeni sevgilisiyle alışveriş merkezinde görüntülendi. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Tipe önem veriyorum. Hayat

İzel yeni sevgilisiyle yakalandı

9 yıl aranın ardından müziğe dönen şarkıcı İzel aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. 7 yıldır yalnız olan İzel yeni sevgilisiyle alışveriş merkezinde görüntülendi. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Tipe önem veriyorum. Hayatıma girecek kişi yakışıklı ve genç olsun ki, eğlenelim." diyen şarkıcı "Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. İşte İzel'in yeni sevgilisi...

.

1/ 26
İzel yeni sevgilisiyle yakalandı

2013'te ara verdiği müziğe dönen şarkıcı İzel'in aşk hayatında da yüzü güldü. 7 yıldır kalbi boş olan İzel sevgilisiyle alışverişte görüntülendi.

2/ 26
İzel yeni sevgilisiyle yakalandı

İzel, bir süredir ilişki yaşadığı Hakan Verbiç ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

3/ 26
İzel yeni sevgilisiyle yakalandı

"Yılbaşı alışverişine çıktık" diyen ünlü şarkıcı, "Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

4/ 26
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM