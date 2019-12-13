İzel yeni sevgilisiyle yakalandı

9 yıl aranın ardından müziğe dönen şarkıcı İzel aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. 7 yıldır yalnız olan İzel yeni sevgilisiyle alışveriş merkezinde görüntülendi. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Tipe önem veriyorum. Hayatıma girecek kişi yakışıklı ve genç olsun ki, eğlenelim." diyen şarkıcı "Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. İşte İzel'in yeni sevgilisi...



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