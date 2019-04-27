Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural bebeğinin yüzünü ilk kez gös

BEBEĞİYLE HER YERE Kıvılcım Ural, "Bugün benim için çok önemli. Bir iş görüşmesi yaptım; müzik şirketi ile anlaştım. Kızım bana uğurlu geldi, kısmetimi açtı, bereket getirdi. Zaten İlayda'yı her yere götürüyorum, onsuz olmuyor" dedi.