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  3. 27 Nisan 2019 17:00

Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural bebeğinin yüzünü ilk kez gös

Şarkıcı Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze, kasım 2018'de nikâh masasına oturmuştu. Evlendiğinde 5 aylık hamile olan Kıvılcım Ural, geçtiğimiz ocak ayında kızı İlayda'yı kucağına aldı.

Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural bebeğinin yüzünü ilk kez gös

Kaan Tangöze ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Kıvılcım Ural, Ocak 2019'da kızı İlayda'yı dünyaya getirmişti. Taze anne önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yanında da 3 aylık bebeği vardı.

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Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural bebeğinin yüzünü ilk kez gös

BEBEĞİYLE HER YERE Kıvılcım Ural, "Bugün benim için çok önemli. Bir iş görüşmesi yaptım; müzik şirketi ile anlaştım. Kızım bana uğurlu geldi, kısmetimi açtı, bereket getirdi. Zaten İlayda'yı her yere götürüyorum, onsuz olmuyor" dedi.

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Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural bebeğinin yüzünü ilk kez gös

Paylaştığı fotoğraflarda kızının yüzünü göstermeyen Kıvılcım Ural kural bozdu.

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Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural bebeğinin yüzünü ilk kez gös

İşte Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin bebekleri İlayda…

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