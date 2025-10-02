  1. Anasayfa
Kaan Urgancıoğlu da herşeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etti...

Ekranların yayınlandığı döneme damgasını vuran Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu da İstanbul'u terk eden ünlüler arasındaki yerini aldı... İşte Kaan Urgancıoğlu'nun Muğla'daki yeni yaşamından kareler...

Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu da İstanbul'u terk edip doğanın kalbine taşınan ünlüler arasındaki yerini aldı.

Son olarak reyting rekortmeni dizi Yargı'da Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu şimdilerde Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu Muğla'da yaşıyor.

Zamanının çoğunu eşi ve çocuğuyla birlikte geçiren Kaan Urgancıoğlu sosyal medyadan da yeni hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İşte Kaan Urgancıoğlu ve ailesinin doğanın içindeki yeni evleri ve yeni yaşamları...

