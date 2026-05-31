Kadınların protestosuyla mekandan kovulan Ozan Güven'den ilk açıklama
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbetmekten hapis cezası onanan oyuncu Ozan Güven, İstanbul Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında "Failler dışarı" sloganlarıyla protesto edilerek mekandan çıkarıldı. Olayın ardından sessizliğini bozan Güven, yaşananları "linç" ve "had aşımı" olarak nitelendirerek "Ben de bir insanım" diyerek sağduyu çağrısında bulundu.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında "kasten yaralama" suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen ünlü oyuncu Ozan Güven, İstanbul Kadıköy'de yaşadığı protestonun ardından sessizliğini bozdu. Oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy'de bir eğlence mekanına giden Güven, mekandaki kadınların "Failler dışarı" şeklindeki sloganlı protestosuyla karşılaşarak dışarı çıkartıldı.
Altı yıldır hakkında pek çok şey söylendiğini ve hukuki sürece olan saygısından dolayı bugüne kadar sustuğunu belirten Ozan Güven, Kadıköy'deki olayla ilgili sitem dolu sözler sarf etti.
Eleştiri ile lincin birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Güven, "Malum akşam yaşanan hadise benim için çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması her hali ile sınır ve had aşımıdır. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka, insanı yok saymak başkadır. Ben de bir insanım" ifadelerini kullandı. Olayın muhataplarını önce adalete sonra Allah'a havale ettiğini belirten oyuncu, sağduyu ve mesafe çağrısında bulundu.
Ozan Güven'in protesto edilmesinin temelinde yatan hukuki süreç ise geçtiğimiz yıl karara bağlanmıştı. 13 Haziran 2020'de şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un iddiaları üzerine açılan davada, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Güven'i "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırmıştı.