Kadınların protestosuyla mekandan kovulan Ozan Güven'den ilk açıklama



Eleştiri ile lincin birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Güven, "Malum akşam yaşanan hadise benim için çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması her hali ile sınır ve had aşımıdır. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka, insanı yok saymak başkadır. Ben de bir insanım" ifadelerini kullandı. Olayın muhataplarını önce adalete sonra Allah'a havale ettiğini belirten oyuncu, sağduyu ve mesafe çağrısında bulundu.