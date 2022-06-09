Kadroda birçok yıldız var: Yasemin Allen'in yeni dizisi belli oldu
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Yasemin Allen'in yeni projesi belli oldu
Sonbaharda yayın hayatına başlayacak olan TRT Dijital peş peşe yeni projeler alıyor.
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"Akif", "Hay Sultan", "Tozkoparan" gibi projelerin yayınlanacağı platforma Bozdağ Film de "İbn-i Sina" dizisini çekecek.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Platformun en flaş projelerinin başında Gold Film'in "Ben Ölmeden Önce" dizisi geliyor.
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Ahmet Sönmez'in yazıp yöneteceği dizi 45'er dakikalık 8 bölümden oluşacak.
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