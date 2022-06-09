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  4. Kadroda birçok yıldız var: Yasemin Allen'in yeni dizisi belli oldu

Kadroda birçok yıldız var: Yasemin Allen'in yeni dizisi belli oldu

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Yasemin Allen'in yeni projesi belli oldu

Kadroda birçok yıldız var: Yasemin Allen'in yeni dizisi belli oldu - Resim: 1

Sonbaharda yayın hayatına başlayacak olan TRT Dijital peş peşe yeni projeler alıyor.

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Kadroda birçok yıldız var: Yasemin Allen'in yeni dizisi belli oldu - Resim: 2

"Akif", "Hay Sultan", "Tozkoparan" gibi projelerin yayınlanacağı platforma Bozdağ Film de "İbn-i Sina" dizisini çekecek.

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Kadroda birçok yıldız var: Yasemin Allen'in yeni dizisi belli oldu - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Platformun en flaş projelerinin başında Gold Film'in "Ben Ölmeden Önce" dizisi geliyor.

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Kadroda birçok yıldız var: Yasemin Allen'in yeni dizisi belli oldu - Resim: 4

Ahmet Sönmez'in yazıp yöneteceği dizi 45'er dakikalık 8 bölümden oluşacak.

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