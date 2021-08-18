Kanal D Arka Sokaklar yeni sezonda ''yakışıklı polis'' söylentileri
Kanal D Arka Sokaklar ekranların en uzun soluklu dizisi olarak yeni sezona bomba gibi bir transfer ile girmeye hazırlanıyor.
'Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon tarihi ne zaman başlıyor' sorusu ekranların en uzun soluklu dizisinin hayranları en meraklandıran konu iken medya kulislerinde başarılı dizinin sevenlerini daha da heyecanlandıracak bir 'yeni oyuncu' söylentisi konuşuluyor. Arka Sokaklar'a yeni sezonda 'yakışıklı bir polis' daha dahil oluyor. İşte o genç ve yakışıklı oyuncu...
Kanal D Arka Sokaklar ekranların en uzun soluklu dizisi olarak yeni sezona da gümbür gümbür hazırlanıyor. Sezon finaline giren ve adeta 'yaprak dökümü' gibi kemik kadrodaki oyuncuların tek tek diziden ayrılması dizi camiasında 'Arka Sokaklar bitiyor mu' söylentilerine sebep olsa da Arka Sokaklar yeni sezonda yeni oyuncularıyla adeta bomba gibi dönüş yapacağının sinyalini veriyor. Yapımcıların 'yeni oyuncu' avına çıktığı söylentileri televizyon gündeminde konuşulan son söylentilerden sadece biri... Son olarak diziye genç kızları kendine hayran bırakan bir 'yakışıklı' oyuncunun polis olarak katılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan'ın Netflix'te başka bir projeye imza atmasıyla ayrılma kararı aldığı Arka Sokaklar dizisinde, dizinin ana kadrosunda olan Ozan'ın yerini dolduracak bir oyuncuyla anlaşıldığı duyurulmuştu.
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar her sezona damga vuran bölümleri ile ekranların fenomen dizisi haline geldi. Dizinin sosyal medyada fenomenleşen karakterlerinden Hüsnü Çoban komiser karakterinin dizideki çocukları ile beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla dizide büyük bir boşluk oldu. Bu boşluğu doldurmanın yolunu arayan yapımcılar, Hüsnü komiser yerine çok konuşulacak bir isimi incelemeye aldı.