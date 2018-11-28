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  3. 28 Kasım 2018 14:02

Kanal D'e bomba dizi

Kanal D'e bomba dizi

Yeni sezonda Muhteşem İkili, İkizler Memo-Can ve Bir Litre Gözyaşı gibi başarılı projeleri ekrana getiren Kanal D, şubat ayında bomba bir diziyle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Masal Çiçeği' dizisi için geçen hafta Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Macit Koper, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Gözde Çığacı ile anlaşılmıştı.

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Kanal D'e bomba dizi

Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı kriminal drama türündeki dizinin kadrosuna son olarak Mesut Akusta da katıldı. Dört sezon süren Karagül dizisinde oynadığı Kendal Ağa rolüyle fenomen olan usta oyuncu Akusta, ‘Masal Çiçeği’ projesinde Rıza karakterine hayat verecek.

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Kanal D'e bomba dizi

Nefes Nefese dizisinin ardından Muhteşem İkili dizisinde konuk oyuncu olan Uğur Yücel’in ‘Fikret’, Zeynep Eronat’ın ise Fikret’in eşi Songül karakterlerini canlandıracağı dizinin çekimlerine aralık ayında başlanacak.

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Kanal D'e bomba dizi

Yine 'Kalbimdeki Deniz' dizisinde Fikriye karakteriyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da Masal Çiçeği dizisinde 'Nükhet' karakterine hayat verecek.

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