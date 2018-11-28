Kanal D'e bomba dizi

Yeni sezonda Muhteşem İkili, İkizler Memo-Can ve Bir Litre Gözyaşı gibi başarılı projeleri ekrana getiren Kanal D, şubat ayında bomba bir diziyle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Masal Çiçeği' dizisi için geçen hafta Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Macit Koper, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Gözde Çığacı ile anlaşılmıştı.