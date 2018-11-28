Kanal D'e bomba dizi
Yeni sezonda Muhteşem İkili, İkizler Memo-Can ve Bir Litre Gözyaşı gibi başarılı projeleri ekrana getiren Kanal D, şubat ayında bomba bir diziyle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Masal Çiçeği' dizisi için geçen hafta Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Macit Koper, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Gözde Çığacı ile anlaşılmıştı.
Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı kriminal drama türündeki dizinin kadrosuna son olarak Mesut Akusta da katıldı. Dört sezon süren Karagül dizisinde oynadığı Kendal Ağa rolüyle fenomen olan usta oyuncu Akusta, ‘Masal Çiçeği’ projesinde Rıza karakterine hayat verecek.
Nefes Nefese dizisinin ardından Muhteşem İkili dizisinde konuk oyuncu olan Uğur Yücel’in ‘Fikret’, Zeynep Eronat’ın ise Fikret’in eşi Songül karakterlerini canlandıracağı dizinin çekimlerine aralık ayında başlanacak.