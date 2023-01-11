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  4. Kapalı alanda gözlük takan Müge Anlı'nın paylaşımı olay oldu

Kapalı alanda gözlük takan Müge Anlı'nın paylaşımı olay oldu

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sunucu Müge Anlı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Kapalı alanda gözlük takan Müge Anlı'nın paylaşımı olay oldu - Resim: 1

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını tam 15 yıldır yapan Müge Anlı, yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan ekran yüzlerinden biri. 

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Kapalı alanda gözlük takan Müge Anlı'nın paylaşımı olay oldu - Resim: 2

Ekranların başarılı gazetecisi özel hayatıyla ise gündeme gelmekten hiç hoşlanmıyor.

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Kapalı alanda gözlük takan Müge Anlı'nın paylaşımı olay oldu - Resim: 3

Emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın düğününden tek bir kare fotoğraf bile paylaşılmadı. İkilinin düğün kareleri epey merak edilmişti.

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Kapalı alanda gözlük takan Müge Anlı'nın paylaşımı olay oldu - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif kullanmayan isimler arasında yer alan Müge Anlı bu kez arkadaşlarıyla paylaşım yaptı.

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