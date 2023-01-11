Kapalı alanda gözlük takan Müge Anlı'nın paylaşımı olay oldu
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sunucu Müge Anlı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını tam 15 yıldır yapan Müge Anlı, yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan ekran yüzlerinden biri.
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Ekranların başarılı gazetecisi özel hayatıyla ise gündeme gelmekten hiç hoşlanmıyor.
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Emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın düğününden tek bir kare fotoğraf bile paylaşılmadı. İkilinin düğün kareleri epey merak edilmişti.
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Sosyal medyayı aktif kullanmayan isimler arasında yer alan Müge Anlı bu kez arkadaşlarıyla paylaşım yaptı.
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