Kate Winslet'a ilginç teklif: Çıplaklık içeren sahnelerde...
Ödüllü oyuncu Kate Winslet, HBO yapımı Mare of Easttown dizisiyle ilgili olarak iddialı açıklamalarda bulundu.
Ödüllü oyuncu Kate Winslet, HBO yapımı Mare of Easttown dizisiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 45 yaşındaki aktris, ekranlarda gerçekçi kadın bedeniyle ilgili, “Bence buna biraz aç kaldık” dedi.
Büründüğü rolleri hakkını vererek izleyici karşısına çıkan Kate Winslet, son olarak HBO yapımı Mare of Easttown dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Titanic ile adını duyuran sonrasında ise birbirinden başarılı yapımlarda rol alarak her defasında izleyici şaşırtan Kate Winslet, dizi setinde yönetmenle yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.
Dizinin bir bölümünde Kate Winslet’ın başrol arkadaşı Guy Pearce ile yakınlaştığı sahneyle ilgili yönetmen Craig Zobel'den ilginç bir teklif gelmiş.
Yönetmen, Kate Winslet’a eğer isterse çıplaklık içeren sahnelerde kendisini daha fit gösteren filtreler kullanabileceğini belirtmiş. Kate Winslet ise bu teklifi anında geri çevirmiş.