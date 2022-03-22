Kavak Yelleri'nin güzeli Pelin Karahan'ın değişimini gören gözlerine inanamadı
Türkiye'de izleyicinin yıllar önce yayınlanan gençlik dizisi Kavak Yelleri'ndeki Aslı rolüyle tanıdığı güzel oyuncu Pelin Karahan'ın değişimi görenleri şaşırttı.
2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti.
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Uzun yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Pelin Karahan'ı şimdilerde gören tanıyamıyor.
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Verdiği kilolarla birlikte tarzını da değiştiren ünlü oyuncu şimdi ise imaj yeniledi.
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Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirten Karahan, "Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum" demişti.
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