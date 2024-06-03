ENAG, Mayıs 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Mayıs 2024 enflasyon verilerini açıkladı.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Mayıs 2024 enflasyon verisini açıkladı.

ENAG E-TÜFE Mayıs 2024

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre,

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında %5.66 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %120.66 olarak gerçekleşti.

ENAG nisan ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,02 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre nisan ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 124,35 olarak gerçekleşmişti.

İTO'nun Mayıs 2024 İstanbul enflasyonu

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise 1 Haziran Cuma günü yayımlanmıştı.

Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da mayıs ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,59, toptan fiyatlar yüzde 2,59 oranında arttı. İstanbul’da mayıs ayında enflasyon ise yıllık bazda yüzde 82,20 arttı. Önceki yılın mayıs ayına göre bu yılın mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon tahminleri neydi ?

Öte yandan enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer almıştı Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyordu.

ENAGrup Pandemi Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ana harcama grup enflasyon oranları (Mayıs 2024)