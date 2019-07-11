Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrılık itirafı

"ŞARTLAR BİZİ ZORLAMAYA BAŞLAMIŞTI"

"Heyecan bitti diyor. Bittiyse ayrılmışsındır. Ben ayrılıklarımla ilgili çok konuşan bir adam değilim. Yaşanmışlıklar var, güzel şeyler. Ben ayrıldığım sevgililerimle, eşlerimle dost olmayı becermiş bir adamım. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum. Aramızda sorun yok, hiç olmadı. Şartlar biraz zorlamaya başlamıştı bizi."