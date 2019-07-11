Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrılık itirafı
Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin'den ayrıldı. Çilingiroğlu, ayrılığa eski eşi Hülya Avşar'ın neden olduğu iddialarına yanıt verdi.
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin'den sürpriz bir kararla ayrıldı. 55 yaşındaki ünlü isim, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' pogramına konuştu, 'ayrılığa eski eşi Hülya Avşar'ın neden olduğu' iddiasına yanıt verdi.
Kaya Çilingiroğlu, "Ayrılık doğru. Birkaç gün önce ayrıldık. Ayrılıkla Hülya'nın bir alakası yok. Hülya hep hayatımda var benim. Yeni değil, 25 seneden fazla" dedi.
Kaya Çilingiroğlu, eski sevgilisi Seda Sevin'in (38) "İlişkimiz zaman aşımına uğradı" açıklamasına da yanıt verdi.
"ŞARTLAR BİZİ ZORLAMAYA BAŞLAMIŞTI"
"Heyecan bitti diyor. Bittiyse ayrılmışsındır. Ben ayrılıklarımla ilgili çok konuşan bir adam değilim. Yaşanmışlıklar var, güzel şeyler. Ben ayrıldığım sevgililerimle, eşlerimle dost olmayı becermiş bir adamım. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum. Aramızda sorun yok, hiç olmadı. Şartlar biraz zorlamaya başlamıştı bizi."