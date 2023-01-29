Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenmişti! Meltem Miraloğlu'nun hayali gerçek oldu
Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenmesiyle gündeme gelen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun bebek beklediği öğrenildi.
2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli zengin bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
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Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı.
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2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile ünlenen Meltem Miraloğlu'nun hayali iddialara göre gerçek oldu.
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Eşi ile tüp bebek tedavisine başlayan oyuncunun, ilk tüp bebek tedavisinde hamilelik oluşmamıştı. Çiftin ikinci, üçüncü ve dördüncü denemelerinde ise sürekli düşükle sonuçlandı.
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