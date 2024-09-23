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  4. Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı

Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı

Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına katılıp yalan makinesine bağlanan, Kerimcan Durmaz'ın cinsel hayatıyla ilgili yaptığı itiraf olay oldu.

Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı - Resim: 1

Yakın arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği videolarla gündeme gelen Kerimcan Durmaz bir süredir kameralardan uzak sürdürdüğü hayatına son vererek Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına katıldı.

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Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı - Resim: 2

Sakallarını uzatıp, dolgularını çıkarttıktan sonra yepyeni bir görünüme kavuşan Kerimcan Durmaz'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

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Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı - Resim: 3

Orkun Işıtmak'ın "Pembe Yalanlar" programına konuk olarak yalan makinesine bağlanan Kerimcan Durmaz "Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istedin mi?" sorusuna verdiği "evet" yanıtıyla gündem oldu.

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Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı - Resim: 4

Durmaz, bu sefer de Samet Liçina'nın özel olarak rica ettiği "Daha önce hiç bir kadınla birlikte oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

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