Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı
Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına katılıp yalan makinesine bağlanan, Kerimcan Durmaz'ın cinsel hayatıyla ilgili yaptığı itiraf olay oldu.
Yakın arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği videolarla gündeme gelen Kerimcan Durmaz bir süredir kameralardan uzak sürdürdüğü hayatına son vererek Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına katıldı.
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Sakallarını uzatıp, dolgularını çıkarttıktan sonra yepyeni bir görünüme kavuşan Kerimcan Durmaz'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.
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Orkun Işıtmak'ın "Pembe Yalanlar" programına konuk olarak yalan makinesine bağlanan Kerimcan Durmaz "Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istedin mi?" sorusuna verdiği "evet" yanıtıyla gündem oldu.
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Durmaz, bu sefer de Samet Liçina'nın özel olarak rica ettiği "Daha önce hiç bir kadınla birlikte oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
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