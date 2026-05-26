Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
Jennifer Lopez, Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Memorial Day (Anma Günü) hafta sonuna özel yaptığı paylaşımlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Lüks bir villada ailesiyle birlikte tatil yapan 56 yaşındaki ünlü yıldız, havuz kenarında verdiği bikinili pozlarla sosyal medya platformlarında gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Lopez'in yıllara meydan okuyan kusursuz fiziği, kısa sürede milyonlarca hayranı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşayan JLO, havuz kenarında beyaz bikinisiyle güneşlenip kokteylini yudumlarken objektiflerin karşısına geçti. İlerleyen yaşma rağmen fit görünümünden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü sanatçı, belirgin karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Havuz sefasının ardından beyaz, şık bir yazlık elbise giyen Lopez, Instagram hesabından yaptığı çoklu paylaşıma, "Sevdiğim insanlarla günü geçiriyorum. Herkese mutlu Memorial Day" notunu düşerek takipçilerinin bayramını kutladı.