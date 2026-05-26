Bayram namazı saat kaçta? İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı dolayısıyla il il bayram namazı saatlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.
Müslüman alemi için yılın en mübarek dönemlerinden biri olan Kurban Bayramı coşkusu başlıyor. Milyonlarca kişi, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı, camilere akın edecek. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan listeye göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.12'de, başkent Ankara'da saat 05.59'da, İzmir'de ise saat 06.25'te eda edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre il il bayram namazı saatleri şöyle:
|İl
|Saat
|Adana
|05.55
|Adıyaman
|05.42
|Afyonkarahisar
|06.11
|Ağrı
|05.18
|Aksaray
|05.57
|Amasya
|05.45
|Ankara
|05.59
|Antalya
|06.14
|Ardahan
|05.17
|Artvin
|05.20
|Aydın
|06.23
|Balıkesir
|06.19
|Bartın
|05.57
|Batman
|05.30
|Bayburt
|05.28
|Bilecik
|06.10
|Bingöl
|05.31
|Bitlis
|05.25
|Bolu
|06.02
|Burdur
|06.14
|Bursa
|06.13
|Çanakkale
|06.24
|Çankırı
|05.54
|Çorum
|05.49
|Denizli
|06.19
|Diyarbakır
|05.34
|Düzce
|06.03
|Edirne
|06.20
|Elazığ
|05.36
|Erzincan
|05.53
|Erzurum
|05.25
|Eskişehir
|06.08
|Gaziantep
|05.47
|Giresun
|05.34
|Gümüşhane
|05.31
|Hakkari
|05.20
|Hatay
|05.54
|Iğdır
|05.14
|Isparta
|06.13
|İstanbul
|06.12
|İzmir
|06.25
|Kahramanmaraş
|05.48
|Karabük
|05.57
|Karaman
|06.03
|Kars
|05.16
|Kastamonu
|05.52
|Kayseri
|05.51
|Kilis
|05.49
|Kırıkkale
|05.56
|Kırklareli
|06.17
|Kırşehir
|05.55
|Kocaeli
|06.08
|Konya
|06.05
|Kütahya
|06.11
|Malatya
|05.40
|Manisa
|06.23
|Mardin
|05.33
|Mersin
|05.59
|Muğla
|06.23
|Muş
|05.27
|Nevşehir
|05.54
|Niğde
|05.56
|Ordu
|05.36
|Osmaniye
|05.51
|Rize
|05.26
|Sakarya
|06.06
|Samsun
|05.42
|Şanlıurfa
|05.41
|Siirt
|05.27
|Sinop
|05.45
|Şırnak
|05.26
|Sivas
|05.42
|Tekirdağ
|06.18
|Tokat
|05.43
|Trabzon
|05.29
|Tunceli
|05.34
|Uşak
|06.15
|Van
|05.20
|Yalova
|06.11
|Yozgat
|05.51
|Zonguldak
|05.59
