  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı dolayısıyla il il bayram namazı saatlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

Müslüman alemi için yılın en mübarek dönemlerinden biri olan Kurban Bayramı coşkusu başlıyor. Milyonlarca kişi, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı, camilere akın edecek. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerini internet sitesi üzerinden yayımladı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan listeye göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.12'de, başkent Ankara'da saat 05.59'da, İzmir'de ise saat 06.25'te eda edilecek. 

Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre il il bayram namazı saatleri şöyle:

 

İl Saat
Adana 05.55
Adıyaman 05.42
Afyonkarahisar 06.11
Ağrı 05.18
Aksaray 05.57
Amasya 05.45
Ankara 05.59
Antalya 06.14
Ardahan 05.17
Artvin 05.20
Aydın 06.23
Balıkesir 06.19
Bartın 05.57
Batman 05.30
Bayburt 05.28
Bilecik 06.10
Bingöl 05.31
Bitlis 05.25
Bolu 06.02
Burdur 06.14
Bursa 06.13
Çanakkale 06.24
Çankırı 05.54
Çorum 05.49
Denizli 06.19
Diyarbakır 05.34
Düzce 06.03
Edirne 06.20
Elazığ 05.36
Erzincan 05.53
Erzurum 05.25
Eskişehir 06.08
Gaziantep 05.47
Giresun 05.34
Gümüşhane 05.31
Hakkari 05.20
Hatay 05.54
Iğdır 05.14
Isparta 06.13
İstanbul 06.12
İzmir 06.25
Kahramanmaraş 05.48
Karabük 05.57
Karaman 06.03
Kars 05.16
Kastamonu 05.52
Kayseri 05.51
Kilis 05.49
Kırıkkale 05.56
Kırklareli 06.17
Kırşehir 05.55
Kocaeli 06.08
Konya 06.05
Kütahya 06.11
Malatya 05.40
Manisa 06.23
Mardin 05.33
Mersin 05.59
Muğla 06.23
Muş 05.27
Nevşehir 05.54
Niğde 05.56
Ordu 05.36
Osmaniye 05.51
Rize 05.26
Sakarya 06.06
Samsun 05.42
Şanlıurfa 05.41
Siirt 05.27
Sinop 05.45
Şırnak 05.26
Sivas 05.42
Tekirdağ 06.18
Tokat 05.43
Trabzon 05.29
Tunceli 05.34
Uşak 06.15
Van 05.20
Yalova 06.11
Yozgat 05.51
Zonguldak 05.59

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Kurban bayramında Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti
Kurban bayramında Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti
Demet Özdemir Eşref Rüya'nın final yapmasını bekleyemedi, gemileri yaktı!
Demet Özdemir Eşref Rüya'nın final yapmasını bekleyemedi, gemileri yaktı!
Sıfır km olarak aldığı aracı bakıma götürdükten sonra hayatının şokunu yaşadı
Sıfır km olarak aldığı aracı bakıma götürdükten sonra hayatının şokunu yaşadı
Henüz 19 yaşındaydı... Üniversite öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
Henüz 19 yaşındaydı... Üniversite öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
Survivor'daki eleme gecesinde Can Berkay'ın Sercan - Beyza ilişkisi İddiası olay yarattı
Survivor'daki eleme gecesinde Can Berkay'ın Sercan - Beyza ilişkisi İddiası olay yarattı
Bayram tatilinde Bodrum'u tercih edenlere kötü haber!
Bayram tatilinde Bodrum'u tercih edenlere kötü haber!
Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Tüm birikimini gezmeye harcayan 67 yaşındaki emekli vatandaş tam 132 ülke keşfetti
Tüm birikimini gezmeye harcayan 67 yaşındaki emekli vatandaş tam 132 ülke keşfetti
Etiketler bayram namazı saatleri kurban bayramı bayram namazı saat kaçta diyanet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 5 kişi gözaltına alındı Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 5 kişi gözaltına alındı İstanbul'un simgesi Haydarpaşa'nın restorasyonunda çok özel ayrıntı İstanbul'un simgesi Haydarpaşa'nın restorasyonunda çok özel ayrıntı Özgür Özel'in mitingi öncesi ortalık karıştı: Polisten TOMA'lı müdahale! Özgür Özel'in mitingi öncesi ortalık karıştı: Polisten TOMA'lı müdahale! Şili'de şiddetli deprem! Şili'de şiddetli deprem! Türkiyebeşik gibi sallanıyor: Osmaniye'de korkutan deprem Türkiyebeşik gibi sallanıyor: Osmaniye'de korkutan deprem Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı Gece yarısı eski koca dehşeti: Boşandığı kadını diri diri yakmaya kalkıştı Gece yarısı eski koca dehşeti: Boşandığı kadını diri diri yakmaya kalkıştı
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e! Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e! Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada Orta Doğu'da anlaşma beklenirken yine silahlar çekildi! Peş peşe saldırılar Orta Doğu'da anlaşma beklenirken yine silahlar çekildi! Peş peşe saldırılar İstanbul'da otelde yangın faciası: 1 ölü İstanbul'da otelde yangın faciası: 1 ölü İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü Erdoğan: Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak Erdoğan: Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ''göreve iade'' hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ''göreve iade'' hamlesi Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! Tarih belli oldu Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! Tarih belli oldu