Orta Doğu'da anlaşma beklenirken yine silahlar çekildi! Peş peşe saldırılar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda mayın döşeyen tekneler ve Bender Abbas'taki füze üssünün vurulduğu saldırıların ardından İran, hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Orta Doğu’da sağlanan kırılgan ateşkes ortamı, ABD ve İran güçleri arasında karşılıklı askeri hamlelerle yeniden hareketlendi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), birliklerini korumak amacıyla güney İran’daki füze üslerini ve mayın döşeyen askeri tekneleri hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD merkezli Fox News televizyonunun haberine göre; CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için bugün güney İran'daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi" açıklamasında bulundu. Hawkins, "Hedefler arasında füze üsleri ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri vardı. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında itidalli davranarak güçlerini savunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ateşkesin sona erdiği anlamına gelmiyor"

İsmini gizli tutan üst düzey bir ABD'li yetkili ise, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait 2 askeri tekne ile Bender Abbas şehrindeki bir füze üssünün hedef alındığı bilgisini paylaştı. Söz konusu yetkili, saldırıların "savunma amaçlı" olduğunu yinelerken, iki farklı kaynak da yaşanan gelişmelerin "ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini" ifade etti. Ayrıca saldırıların şimdilik sona erdiği aktarıldı.

İran: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük

Saldırıların ardından misilleme açıklaması yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise ülke hava sahasına giren ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü ilan etti.

Açıklamada, ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı misilleme yapma hakkının meşru olduğunu belirtti.

