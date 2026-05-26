Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! Tarih belli oldu

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırına gerilemesinin ardından, 27 Mayıs Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim yapılacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinin litre fiyatında 3 lira 27 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 82 kuruşluk kısmı tabelaya yansıyacak.

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak olan 82 kuruşluk indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 64 lira seviyelerine inecek. Başkent Ankara ve İzmir'de ise yeni benzin fiyatlarının 65 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, uluslararası CIF Akdeniz (Cenova) piyasasında yayınlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları ile güncel Dolar/TL kuru temel alınıyor.

Bu iki değişken üzerinden elde edilen "gümrüksüz rafineri fiyatının" üzerine; devlet tarafından belirlenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

İşte 26 Mayıs Salı itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

