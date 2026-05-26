  Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! Tarih belli oldu

Brent petrolün küresel piyasalarda yeniden 100 dolar sınırına gerilemesiyle, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırına gerilemesinin ardından, 27 Mayıs Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim yapılacak. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinin litre fiyatında 3 lira 27 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 82 kuruşluk kısmı tabelaya yansıyacak.

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak olan 82 kuruşluk indirimle birlikte benzinin litre fiyatı  İstanbul'da 64 lira seviyelerine inecek. Başkent Ankara ve İzmir'de ise yeni benzin fiyatlarının 65 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor. 

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, uluslararası CIF Akdeniz (Cenova) piyasasında yayınlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları ile güncel Dolar/TL kuru temel alınıyor.

Bu iki değişken üzerinden elde edilen "gümrüksüz rafineri fiyatının" üzerine; devlet tarafından belirlenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor. 

İşte 26 Mayıs Salı itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Şehir Benzin Motorin LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 65.10 TL 67.03 TL 33.89 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 64.97 TL 66.90 TL 33.29 TL
ANKARA 66.08 TL 68.16 TL 33.87 TL
IZMIR 66.36 TL 68.43 TL 33.69 TL
ADANA 66.93 TL 69.00 TL 34.21 TL
ADIYAMAN 67.26 TL 69.34 TL 34.34 TL
AFYON 67.24 TL 69.39 TL 33.74 TL
AGRI 67.66 TL 69.71 TL 35.09 TL
AKSARAY 67.00 TL 69.07 TL 33.71 TL
AMASYA 66.68 TL 68.72 TL 34.49 TL
ANTALYA 67.32 TL 69.47 TL 33.94 TL
ARDAHAN 67.16 TL 69.21 TL 34.79 TL
ARTVIN 66.96 TL 69.01 TL 35.34 TL
AYDIN 66.60 TL 68.67 TL 33.84 TL
BALIKESIR 66.68 TL 68.75 TL 33.39 TL
BARTIN 66.41 TL 68.28 TL 33.55 TL
BATMAN 67.54 TL 69.73 TL 34.44 TL
BAYBURT 66.86 TL 68.91 TL 34.59 TL
BILECIK 66.04 TL 67.91 TL 33.29 TL
BINGOL 67.69 TL 69.88 TL 34.59 TL
BITLIS 67.69 TL 69.88 TL 34.51 TL
BOLU 66.16 TL 68.02 TL 33.70 TL
BURDUR 67.16 TL 69.31 TL 33.89 TL
BURSA 66.17 TL 68.04 TL 33.29 TL
CANAKKALE 66.73 TL 68.80 TL 33.49 TL
CANKIRI 66.50 TL 68.57 TL 34.10 TL
CORUM 66.68 TL 68.75 TL 34.04 TL
DENIZLI 66.86 TL 68.93 TL 33.59 TL
DIYARBAKIR 67.55 TL 69.74 TL 34.56 TL
DUZCE 65.99 TL 67.86 TL 33.55 TL
EDIRNE 66.21 TL 68.30 TL 33.99 TL
ELAZIG 67.68 TL 69.87 TL 34.31 TL
ERZINCAN 67.11 TL 69.16 TL 34.59 TL
ERZURUM 67.16 TL 69.21 TL 34.49 TL
ESKISEHIR 66.36 TL 68.23 TL 33.39 TL
GAZIANTEP 67.04 TL 69.12 TL 33.91 TL
GIRESUN 66.90 TL 68.95 TL 34.49 TL
GUMUSHANE 66.86 TL 68.91 TL 34.59 TL
HAKKARI 67.71 TL 69.90 TL 35.17 TL
HATAY 66.78 TL 68.86 TL 34.01 TL
IGDIR 67.67 TL 69.72 TL 35.09 TL
ISPARTA 67.23 TL 69.38 TL 33.84 TL
KAHRAMANMARAS 67.05 TL 69.13 TL 34.14 TL
KARABUK 66.43 TL 68.30 TL 33.55 TL
KARAMAN 66.99 TL 69.06 TL 34.31 TL
KARS 67.17 TL 69.22 TL 34.89 TL
KASTAMONU 66.78 TL 68.85 TL 34.55 TL
KAYSERI 67.08 TL 69.15 TL 33.81 TL
KILIS 66.79 TL 68.87 TL 34.21 TL
KIRIKKALE 66.39 TL 68.46 TL 33.72 TL
KIRKLARELI 66.19 TL 68.28 TL 33.89 TL
KIRSEHIR 66.44 TL 68.51 TL 33.82 TL
KOCAELI 65.53 TL 67.40 TL 33.09 TL
KONYA 67.09 TL 69.30 TL 33.91 TL
KUTAHYA 67.00 TL 68.91 TL 33.84 TL
MALATYA 67.27 TL 69.35 TL 34.37 TL
MANISA 66.44 TL 68.51 TL 33.74 TL
MARDIN 67.58 TL 69.77 TL 34.34 TL
MERSIN 66.92 TL 68.99 TL 34.51 TL
MUGLA 66.86 TL 68.93 TL 33.74 TL
MUS 67.70 TL 69.89 TL 34.68 TL
NEVSEHIR 66.99 TL 69.06 TL 33.91 TL
NIGDE 66.94 TL 69.01 TL 33.71 TL
ORDU 66.69 TL 68.73 TL 34.09 TL
OSMANIYE 66.78 TL 68.86 TL 34.34 TL
RIZE 66.84 TL 68.89 TL 34.59 TL
SAKARYA 65.83 TL 67.70 TL 33.19 TL
SAMSUN 66.67 TL 68.71 TL 34.09 TL
SANLIURFA 67.25 TL 69.33 TL 34.36 TL
SIIRT 67.57 TL 69.76 TL 34.54 TL
SINOP 66.73 TL 68.77 TL 34.59 TL
SIRNAK 67.69 TL 69.88 TL 34.75 TL
SIVAS 67.09 TL 69.16 TL 34.39 TL
TEKIRDAG 65.79 TL 67.88 TL 33.69 TL
TOKAT 66.74 TL 68.78 TL 34.59 TL
TRABZON 66.83 TL 68.88 TL 34.19 TL
TUNCELI 67.69 TL 69.88 TL 34.91 TL
USAK 66.87 TL 68.94 TL 33.85 TL
VAN 67.68 TL 69.76 TL 34.41 TL
YALOVA 65.83 TL 67.70 TL 33.19 TL
YOZGAT 66.77 TL 68.84 TL 34.02 TL
ZONGULDAK 66.35 TL 68.22 TL 33.95 TL

 

Haber3.com Haber Merkezi

