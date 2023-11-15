Kim der ki 60 yaşında! Hülya Avşar siyah mayosuyla mest etti!
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar fiziği ve güzelliği ile yıllara meydan okuyor.
Güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam eden Hülya Avşar son dönemde çıkardığı şarkılarla da sık sık gündem oluyor. Avşar'ın yeni çıkardığı 'Bir Dileğim Var Senden' türküsü büyük ilgi gördü.
Keyfi oldukça yerinde olan Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaza veda ettiği dansı ile adından söz ettirmişti. Ünlü isim şimdi de kasım ayında havuz başında güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.
Siyah mayosuyla poz veren Avşar, "Kasım, güneş ve ben" notu ile pozlarını peş peşe paylaştı. Paylaşımını yorumlara kapatan Avşar'ın bu gönderisi kısa sürüde binlerce beğeni aldı.
1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasıyla adını duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Hülya Avşar her paylaşımıyla olay oluyor.