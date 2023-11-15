Kim der ki 60 yaşında! Hülya Avşar siyah mayosuyla mest etti!

Güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam eden Hülya Avşar son dönemde çıkardığı şarkılarla da sık sık gündem oluyor. Avşar'ın yeni çıkardığı 'Bir Dileğim Var Senden' türküsü büyük ilgi gördü.